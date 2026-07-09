豆府營收／6月3.63億元、年增率14% 第2季、上半年皆創同期新高

豆府（2752）9日公告6月營收3.63億元，年增率為14.08 %，創同期新高；第2季合併營收10.94億元，年增率為14.24%，亦創歷年同期新高紀錄；累計上半年合併營收為21.9億元，年增率為11.8%，亦創同期新高紀錄。

豆府6月的合併營收，能持續展現營運佳績，除因豆府旗下各品牌與各門店之吸客能力仍然優秀外，6月適逢梅雨季節，降雨日期偏多，讓消費者選擇在百貨賣場用餐的頻次增加，加上6月的畢業季，以及部分學校已經開始放暑假，有利人氣增溫，同時集團也積極透過各項行銷活動，來吸引畢業季以及暑假前期的消費人流。

像是豆府旗下正宗韓國直火燒肉《姜滿堂》高雄夢時代店，為回饋消費者支持並迎接畢業季，《姜滿堂》高雄夢時代店，宣布韓式燒肉吃到飽活動霸氣延長，並加碼推出「畢業季優惠」，自5月27 日至6月30日，平日期間凡持學生證至《姜滿堂》高雄夢時代店，點任一價位吃到飽方案，即可享有「10人同行1人免費」優惠，讓準畢業生們能夠用最超值的價格和同學好友一起大口吃肉、大啖炸雞，為青春留下最熱血難忘的聚餐回憶。

而今年第2季與上半年的業績能夠持續創下新高，韓國人氣快閃商品的挹注，亦功不可沒。由豆府餐飲集團正式獨家引進，引爆韓國甜點界話題、讓首爾聖水洞天天排隊的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，今年以來持續獲得各大百貨賣場的邀約進駐，成功掌握各大重點節慶日假之人氣與買氣，更明確提升豆府餐飲集團的整體業績，以及豆府餐飲集團與各大百貨賣場間的可能合作機會。

此外，透過投入快閃品牌之操作，豆府餐飲集團除了本來很熟悉的家庭客層，就能更加熟悉，年輕消費族群對於各項韓國新穎商品的喜好外，更能持續提升年輕消費族群占整體豆府餐飲集團的營收比重。

在展店方面，主力品牌「涓豆腐」於今年4月開出台中漢神洲際百貨店，開幕以來業績火爆，5月上旬於高雄岡山樂購廣場新展店的九州豚骨拉麵「樂麵屋」，同時都為集團營收帶來實質貢獻。在品牌活動上，持續推升來客量以及集團APP「豆府鐵粉卡」的會員數，是集團行銷重點。像是4月上旬豆府旗下七大品牌，透過集團APP「豆府鐵粉卡」，再次成功推出炸雞買一送一的活動。目前集團APP「豆府鐵粉卡」的會員數，已經超過90萬，穩步朝向百萬會員邁進。

展望下半年，豆府看好7月份開始的暑假，8月份的父親節，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，為整體餐飲產業提供正向動能。豆府也籌備發展新品牌問世，並且持續布局全球市場，讓集團穩定向前邁進。