晶呈營收／6月1.08億元、年增115.89% 上半年8.21億元、年增141.1%

半導體特用氣體及化學品業者晶呈科技（4768）9日公布6月營收1.08億元，年增115.89%、月增11.35%；上半年累計營收8.21億元，年增141.1%。

晶呈科技指出，6月營收較前月成長，主因為內銷、外銷市場出貨皆均較前月增加。該公司表示，自今年5月起，因受韓國客戶工廠排程、並要求備足安全庫存影響下，客戶要求彈性調整出貨，預估影響兩至三個月。

晶呈科技亦於日前公布自結獲利數字，4月單月稅後淨損900萬元，每股淨損（EPS）0.18元；第1季稅後淨損2,800萬元，EPS -0.58元。

晶呈科技去年規劃在其頭份三廠，啟動C4F6氣體一級製造合成廠，原預計於今年第2季投產；不過，由於該廠主要生產一級合成C4F6低純度原物料，再純化為符合終端客戶高純度要求之C4F6成品，其生產設備、廠房、製程皆為自行設計，而廠房建造與生產設備裝機有些許延誤，現預估於今年第4季試量產。