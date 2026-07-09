精剛營收／6月年減3% 短線整理 長線有潛力

精剛（1584）9日公告6月合併營收1.9億元、年減3.2%；累計今年1至6月營收10.8億元、年減19%。反映上半年特殊鋼市場需求仍未完全恢復，加上部分客戶拉貨節奏趨於保守，使營收表現較去年同期回落。

法人表示，從近期國際特殊鋼市場發展觀察，下半年產業氣氛已有逐步改善跡象。近月以來，全球航空產業持續復甦，波音、空中巴士交機量穩步提升，帶動航太級不鏽鋼、鎳基合金及高性能特殊鋼需求維持成長；另一方面，各國國防預算持續增加，軍工供應鏈對高強度特殊鋼材採購需求亦維持高檔，成為特殊合金市場的重要支撐力量。

此外，能源產業投資仍具韌性，包括天然氣、石化設備、發電及高端工業設備等領域，皆需要耐高溫、耐腐蝕的不銹鋼及特殊合金產品，提供特殊鋼市場相對穩定的基本需求。雖然一般碳鋼市場受到亞洲鋼價修正及淡季影響，價格表現較為疲弱，但高技術門檻的特殊鋼產品受價格競爭衝擊相對有限。

法人指出，第3季受到歐美企業暑假及傳統淡季影響，部分客戶仍採取保守拉貨策略，但隨著全球航空維修需求增加，以及國際軍工、能源及高階機械產業持續投入，第4季特殊鋼需求有機會逐步回溫。

精剛長期深耕高階特殊合金市場，產品涵蓋航太、能源、石化、國防、機械及高端工業應用，相較一般鋼廠更著重高附加價值產品。法人認為，公司營運與國際航太景氣、軍工需求及能源投資高度連動，短期雖受到客戶庫存調整影響，但長線仍受惠於全球供應鏈重組、國防支出增加及航空市場復甦趨勢。