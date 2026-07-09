全家餐飲營收／6月2.52億元、年增12% 第2季創單季歷史新高

全家餐飲（7708）9日公告6月營收2.52億元，年增12.02%，創同期新高、歷史第二高，第2季營收7.47億元，年增13.4%，創單季歷史新高，上半年累計營收14.68億元，較去年同期成長12.57%，續創歷史同期新高。

全家餐飲表示，6月主要受惠端午連假及畢業季、暑假旺季的到來，旗下各品牌推出專屬套餐及限定活動，加上IKIGAI燒肉進軍高雄左營新光三越展店效益，創造整體績效穩定走高。

受惠出遊人潮商機，大戶屋6月推出千元以下超值優惠套餐和夏季限定飲料搶市；bb.q CHICKEN則攜手超人氣手遊《棕色塵埃2》推出聯名套餐和打造快閃主題店，帶動來客助攻營收成長。IKIGAI燒肉則瞄準聚餐需求，推出甕漬巨龍&美國PR嫩肩雙拚套餐、美國牛胸腹大盛等經典暢銷套餐，推動營收持續向上。看好暑假商機，IKIGAI燒肉加速展店進軍高雄地區，「高雄新光左營店」於6月25日正式開幕，開幕活動創造話題，成功吸引商場人潮及在地家庭客，為營收挹注新成長動能。

展望後市，迎接第3季旺季到來，各品牌營運備戰、推出相關行銷活動搶市，大戶屋7月20日-8月7日推出「土用丑日」鰻魚日活動，點鰻魚餐點搭配夏季消暑飲品享超值優惠價；bb.q CHICKEN再度強強聯手熱門手機遊戲《勝利女神：妮姬》，於7月推出期間限定聯名活動，祭出獨家聯名套餐、限量收藏周邊；IKIGAI燒肉則推出限時優惠「和牛盛夏雙人餐」和「肉量滿載雙人餐」，全力搶攻暑假商機，皆可望成為驅動營收的動能。