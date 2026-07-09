程曦資訊營收／上半年續創歷年同期新高 AI 賦能提升營運效率

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）公告上半年合併營收為6.22億元，年增11.28％，續創歷年同期新高。公司表示，主要受惠於公部門委外服務需求持續成長，以及企業客戶數位轉型與AI客服應用需求增加，帶動整體營運維持穩健成長。

程曦表示，上半年營收成長主要動能來自於公部門及民營企業的客戶服務需求同步提升。公部門方面，包括普發現金，移工一站式服務，社會住宅諮詢，以及職業訓練、長照等民生政策專案持續挹注營收；企業端則受惠企業數位轉型趨勢，以及AI客服營運服務需求增加，帶動整體服務規模穩步擴大。此外，公司持續協助中小企業推動數位轉型，提供AI應用、智能客服及顧客關係管理等整合服務，持續擴大企業客戶服務版圖。

因應AI技術快速發展，程曦持續深化AI於客服營運及內部管理流程的應用，透過智能客服、知識管理及營運輔助等技術，提升客服效率、服務品質及作業標準化，並將相關應用導入多項政府及企業專案，協助客戶優化營運流程、提升數位服務效能。公司目前已將相關技術應用於多項政府及企業專案，累計協助超過250家企業推動AI數位轉型。

程曦深耕客戶關係管理及客服委外市場逾30年，目前已建立以常態性年約服務為核心、任務型專案為延伸的穩定營運模式，年約客戶續約率維持九成以上，服務涵蓋中央部會、地方政府，以及國營、民營企業客戶。近期公司承接的臺北市及桃園市1999市民熱線，亦於2026年臺灣服務業大評鑑中分別獲得金牌及銅牌肯定，展現公司穩定且高品質的服務實力。近年公司持續拓展金融、能源、交通、電商及零售等多元產業服務，進一步擴大企業客戶服務版圖。

程曦表示，隨著政府及企業數位轉型需求持續成長，公司將持續深化公部門及企業客戶合作，擴大年約型服務規模，並持續推動AI與客服營運流程整合，提升服務效率與品質，同時積極拓展金融、公共服務、能源及交通等產業客戶，深化AI智能客服與數位轉型服務布局，提升高附加價值服務比重，透過AI技術應用與營運流程優化，持續擴大服務版圖，並為未來營運成長累積更多動能。