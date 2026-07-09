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全家營收／6月95.9億元、年增3.3% 單月、累月創同期新高
全家（5903）9日公布6月營收為95.9億元，年增3.3%，上半年累計營收為569.8億元，年增8.1％，單月、累月營收創同期新高。
全家表示，綜觀6月業績表現穩健，主要受惠於店數增長、國際運動賽事觀賽商機、以及掌握夏季健康食飲需求，進而帶動鮮食、一般商品皆成長，整體業績穩定向上。
6月適逢國際運動賽事開打，掌握觀賽聚餐情境，推出鮮食、飲品、零食等主題聯促活動，並透過全家APP之FamiNow外送服務直送到家，滿足消費者即時需求，相關品類如微波小菜成長一成五、餅乾成長近兩成，零食、飲料、啤酒業績亦同步上揚。
鮮食部分，全家持續深化便利分眾健康食飲策略，瞄準夏季飲控需求，持續布局「運動應援」、「纖食應援」、「補充應援」三大產品線，其中「補充應援」系列推出便利商店首見的地中海飲控餐盒，推升便當業績成長近兩成，展現健康食飲商機持續發酵。
此外，全家長期支持在地農業發展，甜點品牌minimore運用在地芋頭推出新品，品類業績成長兩成，更攜手農糧署推廣當令果品，推出愛文芒果、金煌芒果等截切水果，帶動水果業績成長超過一成。
隨著7月正式邁入便利商店傳統旺季，全家表示，暑假觀光出遊、高溫體感商機為營運重點，將推出多元夏季新品、行銷聯促活動，同時結合環境部CoolMap抗高溫推廣行動，皆可望帶動來店人潮與點燃營收成長引擎。
截至今年6月30日止，全家總店舖數達4,504家，以每年增加150店的速度穩步推進。
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