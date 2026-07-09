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瑞基營收／6月年增27.34% 上半年累計營收翻正走高 SATLite 試賣開跑

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全球現場檢測先驅瑞基（4171）9日公告6月合併營收2,204萬元，與去年同期成長27.34%；上半年累計合併營收1.12億，較去年同期成長4.99%，上半年累計營收翻正走高。

瑞基海洋表示，本月成長主要來自畜產檢測需求回升。禽病方面，台灣今年禽流感疫情延續，中東地區檢測需求同步升溫，帶動禽病產品線上半年明顯成長；豬病方面，拉丁美洲與東南亞代理商陸續簽訂年度供貨契約，需求穩定，成為上半年營收的另一成長來源。

次世代定序（NGS）布局迎來實質進展，瑞基自動建庫系統SATLite近期進入試賣，將由越南當地代理商銷售，正式打開海外通路。SATLite在6月間於美國愛荷華州立大學完成外部測試，並於馬來西亞博特拉大學（UPM）完成外部驗證，驗證資料規劃後續發表；相關成果亦聚焦抗藥性病原監控研究，展現SATLite所建立的全基因體序列資料庫對研究與監測的應用價值。此外，瑞基於6月15至17日參加美國APIC感染管制年會，向臨床與公共衛生市場展示應用。

展望下半年，瑞基將於7月8至10日參加泰國WHX Labs展會、7月12至17日參加美國WCGALP世界畜牧動物遺傳學應用大會，持續向亞洲與北美市場推廣SATLite。隨試賣機型推出，NGS可望逐步成為PCR本業之外的第二成長曲線。

瑞基 營收

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