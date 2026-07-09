漢來美食營收／島語發威！6月5.74億元、年增23% 第2季創同期新高

漢來美食（1268）9日公布6月營收5.74億元，年增23.43%、第2季營收16.87億元，年增19.24%，創同期新高，累計上半年營收36.76億元，年成長16.67%，亦創同期新高。

展望後市，漢來美食持續推進展店計畫。其中，備受市場關注的「島語自助餐廳」台中漢神洲際店將於7月18日正式開幕，成為品牌第4家店。除原有的自助餐消費客群外，台中店具備有戶外露台空間；可規劃為多功能宴會使用，未來將積極拓展小型婚宴市場。另包括中餐品牌旗下的頂級粵菜品牌「名人坊」及「福園台菜餐廳」也已經進駐台北大巨蛋商場「遠東City Garden」，近期內將開幕，持續擴大北部中餐消費市場。

漢來美食6月營收成長主要受惠於兩大因素，包括展店效益持續發酵，以及2026台北國際電腦展帶動大型商務宴會需求。其中，南港宴會廳因地利之便，滿足了電腦展科技大廠場地與企業活動需求，在短短展覽5天內，因場地費用的挹注，單月營收表現較去年同期成長近4成。以宴席整體表現來看，漢來美食北、高三館宴會廳，受惠於企業包場、商務宴客、婚宴等需求成長之下訂席暢旺，成為推升營運重要動能之一。

而展店效益方面，漢來美食目前西餐品牌的兩大自助餐廳「漢來海港」、「島語自助餐廳」，全台據點已經達到8家。因為營運規模擴大，績效優異，6月的兩大自助餐廳合計營收也較去年同期成長近5成。而中餐品牌下的頂級粵菜-「名人坊」在台中漢神洲際店的加入後，企業與節慶聚餐需求穩定增溫，整個品牌5家店業績較去年同期成長近6成。

隨著會員經濟逐漸成為餐飲市場的重要來源，目前漢來美食會員消費占整體營收比重約四成，成為集團重要收入。為了提高會員回訪率，今年2月底將原有「來美食APP」升級整合至LINE會員平台，透過更便利的會員綁定機制，有效提升會員活躍度。7月開始進行為期1個月的會員周周抽獎送島語假日午餐券，希望能提高會員消費貢獻度，進一步挹注營運成長動能。