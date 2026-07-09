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揚秦上半年營收 創歷史新高

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
揚秦營運主力「麥味登」全台總店數突破千店大關後，營運規模持續擴大，上半年度門市淨成長79家，帶動整體營收向上。聯合報系資料照
揚秦營運主力「麥味登」全台總店數突破千店大關後，營運規模持續擴大，上半年度門市淨成長79家，帶動整體營收向上。聯合報系資料照

揚秦國際企業公告6月及第二季自結營收，6月營收2.97億元，年增18.34%，較5月略減2.27%，創同期新高、單月歷史次高紀錄。今年第二季營收8.80億元，較第一季成長6.61%，較去年同期成長17.37%，創單季歷史新高，累計上半年營收17.07億元，年增19.07%，同創歷史新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，第二季營收創新高，主要受惠於麥味登「元氣蛋白系列」新品熱賣及品牌聯名效益加持，不僅成功拉高了客單價，更吸引了大量關注健康、有健身、減脂需求的全新客群，成為全時段的導客引流利器。

展望後市，林麗玲表示，隨著餐飲產業進入暑期旺季，外食商機蓬勃，預期將帶動業績持續增溫。

林麗玲表示，揚秦營運主力「麥味登」全台總店數突破千店大關後，營運規模持續擴大，上半年度門市淨成長79家，帶動整體營收向上，下半年將持續展店並全力擴大市佔；鍋物品牌「涮金鍋」第9店桃園八德建德店，門市座落於桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」一樓，鎖定青年與家庭客群，佔地約116坪設有118席座位，預計在7月下旬正式開幕營運。

此外，林麗玲也說，麥味登與療癒系IP「LuLu豬」聯名義賣活動以及炸雞大獅與台灣知名插畫藝術家「KINGJUN」的夢幻連動，也都雙雙拉抬兩大加盟引擎的網路聲量與品牌活躍性，藉由LuLu豬在粉領族中擁有極高的療癒經濟號召力，以及KINGJUN怪奇、多色彩插畫風格對Z世代與潮流文青的吸引力，跨界聯名擴大消費族群，持續發展會員經濟。

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