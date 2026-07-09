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寶雅營收／6月22.46億元、年增8.35% 創同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

寶雅（5904）9日公布6月營收22.46億元，年增8.35%，創同期新高，累積上半年營收達140.27億元，年增13.67%。

截至6月底為止，全國共有483間寶雅。今年目標達520店，預估2027年達580店，並朝2028年620店邁進。2026年新展店中近八成為美妝店，加上既有門市持續改裝，法人預估，2026年底美妝店數將落在190至220間，成為未來成長主要動能。

瞄準IP聯名商機，寶雅旗下POYA BUY寶雅線上買首度攜手韓國人氣IP「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」，推出六款聯名生活用品，以加價購方式吸引消費者。活動自7月1日起至9月1日止，全站單筆消費滿299元，即可加價199元起購買聯名商品，藉由限定周邊帶動暑期買氣。

寶雅表示，本次聯名採免集點、直接加價購模式，推出大頭擦手巾、小鴨收納包、吐司抱枕及雙面冰霸杯等六款限定商品，希望透過高人氣IP與實用生活用品結合，提升消費者購物體驗，並進一步帶動線上平台會員消費。

寶雅 營收

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