揚秦營收／6月年增18%創單月歷史次高 第2季創單季歷史新高

揚秦（2755）9日公布6月營收2.97億元，年增18.34%，創同期新高、單月歷史次高紀錄。今年第2季營收8.8億元，季增6.61%，年增17.37%，創下單季歷史新高，累計上半年營收17.07億元，年增19.07%，同創新高紀錄。

揚秦總經理林麗玲表示，隨著餐飲產業進入暑期旺季，外食商機蓬勃，預期將帶動業績持續增溫。揚秦營運主力「麥味登」全台總店數突破千店大關後，營運規模持續擴大，上半年度門市淨成長79家，帶動整體營收向上，下半年將持續展店並全力擴大市占。此外，鍋物品牌「涮金鍋」第9店桃園八德建德店，門市座落於桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」一樓，鎖定青年與家庭客群，占地約116坪設有118席座位，預計在7月下旬正式開幕營運。

林麗玲表示，第2季營收創新高，主要受惠於麥味登「元氣蛋白系列」新品熱賣及品牌聯名效益加持，麥味登推出的蛋白堡以純蛋白液製作的「蛋白磚」全面取代傳統高澱粉的漢堡麵包，被網友譽為夢幻增肌逸品，精準切中了現代人對高蛋白、低澱粉的機能性飲食需求，配合專業營養師推薦，不僅成功拉高了客單價，更吸引了大量關注健康、有健身、減脂需求的全新客群，成為全時段的導客引流利器。

此外，麥味登與療癒系IP「LuLu豬」聯名義賣活動以及炸雞大獅與台灣知名插畫藝術家「KINGJUN」的夢幻連動，也都雙雙拉抬兩大加盟引擎的網路聲量與品牌活躍性。藉由LuLu豬在粉領族中擁有極高的療癒經濟號召力，以及KINGJUN怪奇、多色彩插畫風格對Z世代與潮流文青的吸引力，跨界聯名擴大消費族群，持續發展會員經濟。

截至目前，「麥味登」總店數1033家，「炸雞大獅」海內外店數121家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8家，「涮金鍋」店數8家，「檳城煎蕊」店數1家。