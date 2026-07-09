旭然營收／高科技液體過濾需求升溫 6月、上半年創同期次高

過濾設備商旭然（4556）9日公布6月合併營收達6,132萬元，月增10％、年增14％，創歷年同期次高；第2季合併營收1.76億元，季增5％、年增1％，改寫近八季度新高；累計上半年合併營收為3.45億元，為歷年同期次高水準。

旭然表示，受惠今年以來高科技產業加大投資動能，包括半導體、記憶體及AI載板相關客戶新廠建置與產能擴充需求延續，加上工業液體過濾設備出貨挹注，帶動6月及上半年營收雙雙改寫同期次高。隨著半導體、高科技製程持續精密化，相關客戶對工業液體過濾設備穩定性、濾材品質及客製化設計能力要求提升，有助於旭然發揮自有品牌與技術整合優勢。

為擴大全球業務接單並積極衝刺半導體供應鏈過濾接單布局，旭然接連參與歐、亞三大國際級過濾與水處理指標展會，亮相旗下針對半導體廠務及製程領域，以及水處理應用之液體過濾解決方案。

旭然指出，隨著半導體先進製程持續演進，加上AI資料中心、伺服器液冷系統等基礎建設加速擴建，晶圓廠與資料中心對液體過濾品質、廢水回收處理量能及液冷循環雜質控制的要求同步提高，且憑藉深耕半導體與水資源處理兩大領域之技術積累，可望掌握半導體先進製程擴產，以及AI基礎建設液體過濾升級商機；同時透過歐洲市場展會，接軌當地半導體、食品、製藥等高規格產業等需求，強化公司在全球工業液體過濾市場的接單動能。

展望2026年下半年，旭然持審慎樂觀看法。旭然秉持工業液體過濾技術研發、產品升級與全球市場拓展三大策略並進，積極切入更高技術門檻之半導體製程過濾應用市場，打造營運第二成長曲線。另一方面，旭然亦將持續深化關鍵薄膜材料研發及生產能力，提升各生產基地營運效率與全球服務能量，創造未來營運寫新頁。