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崇友營收／半導體擴廠強勁帶動新梯！上半年33.9億元 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）9日公告，6月營收5億元，年增12.28％，創歷史同期次高；第2季營收15.76億元，年增5.3％；累計今年上半年營收33.95億元，年增9.89％，第2季、上半年營收雙創歷史同期新高。

崇友表示，第2季及上半年營收續創同期新高，主要受惠於新梯（含汰舊換新）業務出貨動能穩健成長。

崇友表示，隨著國內房市交屋潮持續，包括台北市、新北市、台中市及高雄市等地集合住宅，以及桃園、嘉義等地科技廠辦與廠房等大型專案陸續完工認列，加上商辦及廠辦市場需求持續升溫，帶動今年上半年商辦及廠辦案源營收占比分別提升至6.58%及6.6%，推升新梯（含汰舊換新）業務營收年增8.87%。

維保方面，崇友表示，維修保養服務規模持續擴大，目前維保台數已突破4.5萬台，穩定的經常性收入持續挹注整體營運，使三大核心業務同步維持良好成長動能。

崇友表示，受惠於AI、高效能運算、半導體及高科技產業持續擴大投資，加上企業擴廠、台商回流及產業升級等需求帶動，科技廠辦、企業總部及大型商辦市場仍具穩健發展動能。

憑藉多年累積的高速電梯研發技術、高妥善率運行品質及24小時全天候維修保養服務優勢，並持續導入AI智慧化技術等智慧化應用，助力公司在高階案源之競爭利基，持續擴大於高階住宅、商辦及科技廠辦市場的接單優勢。

展望第3季，崇友表示，持審慎樂觀看法，公司將持續深化高速電梯、AI智慧化管理、節能環保及維保服務能力，並透過案源接單結構調整，持續擴大專業人力團隊，以奠定旗下新梯、汰舊換新及維修保養三大核心業務有利發展條件，並創造未來營運續寫新頁。

崇友 營收 嘉義

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