詩肯營收／6月2億元、年增20.8% 創同期新高 家具市場復甦

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）9日公告6月營收2億元，年增20.8%，創同期新高紀錄，累計上半年營收達12.76億元，也創歷史新高，年增15.71%。

詩肯表示，6月雖然仍為傳統淡季，但營收表現亮眼，反映家具市場在歷經房市降溫及景氣調整後，消費動能逐步回穩，繳出淡季不淡的成績單。

詩肯表示，台灣本業6月營收1.37億元，年增15.93%，轉投資新加坡NOVA營收6,450萬元，也較去年同期大增32.90%。

詩肯表示，6月營收成長主要受惠於優化門市持續體驗、推出多元行銷活動，加上消費者對居家空間品質的重視持續提升，自住的剛性需求支撐，而進入下半年，接近傳統的消費旺季，詩肯也將會持續推出新品及促銷方案，挹注營運表現。

詩肯指出，近年國內住宅市場雖受央行信用管制、房市交易降溫等因素影響，新屋交屋速度放緩，使家具市場一度承受壓力，但過去幾年的預售屋正陸續進入完工與交屋階段，帶動家具、家電與室內裝修等「新居經濟」，加上換屋、舊屋翻新同樣也拉升需求，讓家具產業景氣逐步回穩。

展望下半年，詩肯表示，暑假、父親節、中秋節及年底周年慶等檔期，都是家具市場重要銷售時間點，加上新建案、預售屋持續交屋，室內裝修市場需求仍在，只要整體消費信心維持穩定，家具市場仍有望延續復甦態勢。

截至6月底，詩肯全台門市為87店，較上月增加1店。詩肯表示，由於大環境不確定因素仍在，因此接下來的展店腳步雖會持續，速度上會相對謹慎，並持續評估適合商圈，但重點會放在提升同店業績成長。