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虎門科技營收／6月7,119萬元 連續四個月創同期新高 工業4.0訂單滿載

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

虎門科技（6791）9日公告6月營收7,119萬元，較去年同期成長9.28％；上半年累計營收達4.01億元，年增9.66％，單月及累計營收連續4個月同步創歷年同期新高。公司表示，CAE市場需求熱絡，營收將持續穩步成長，下半年工業4.0進入交貨驗收、CPC可望啟動大型企業專案的期待下，營收可望進一步跳升。

虎門科技指出，CAE市場持續受惠AI技術帶動產品升級換代的研發需求，成為上半年主要營收成長動能，6月份營收貢獻以AI伺服器、散熱、ABF載板、無人機、半導體相關產業客戶居多，充分顯示AI與半導體供應鏈等熱門產業對CAE解決方案的剛性需求。

因應AI與半導體客戶技術突破的新創需求，虎門已提前多元布局迎接商機。其中，虎門與Alcyon Photonics西班牙光子積體電路技術領導廠商合作，整合光子IP、CAE模擬與開發軟體工具一條龍解決方案服務，協助客戶縮短產品開發周期，在客戶需求愈見明確的趨勢下，公司樂觀期待CPO商機。

工業4.0在全球製造業智慧化與缺工趨勢下，協助客戶自製造到管理全面轉型為智慧生產，虎門擁有3D模擬與虛擬驗證技術，與客戶充分溝通定案後才進行建置，完全免去建置過程中變更設計的成本，在手訂單已滿至下半年，執行中的訂單預計下半年密集驗收。此外，工業4.0已和AI伺服器大廠及記憶體廠商合作，將配合客戶在美國、墨西哥等地擴廠計畫，同步拓展至海外市場，將成為虎門業績成長的一大動力。

半導體 營收

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