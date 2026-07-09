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世界營收／6月創新高、年增逾33%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
世界先進董事長暨策略長方略。記者尹慧中／攝影
世界先進董事長暨策略長方略。記者尹慧中／攝影

晶圓代工廠世界（5347）今日公布6月營收59.77億元，創新高，月成長40.9%，年成長33.6%。

業界2月已盛傳，成熟製程代工廠世界先進因產能持續滿載，規劃今年4月起調漲部分產品代工報價，漲幅達15%。

世界先進先前已在法說會上指出，AI應用與投資動能明確，商用、工業與車用半導體庫存修正趨於健康，整體需求回溫，同時，先進製程持續排擠成熟製程資源，使供給端呈現結構性收斂。公司強調，價格策略將在與客戶長期合作架構下審慎推進，透過協商逐步反映投資與產能擴充成本，建立互惠關係。

備受外界關注的世界先進新加坡12吋廠第一期來看，世界先進董座方略日前重申說，可望提前2028年產能建置完畢，已和客戶一起合作第一期廠區全數的產能已經獲得客戶包下來有合約支撐。產能一部分客戶的新需求中介層也已達成協議，不論是利用率、邁向損平、毛利率都有幫助。正在認真考慮評估二期產後，仍持續小心謹慎來評估。目前新加坡廠一廠招募700名員工，後續持續招募可望超過千人。

營收 世界先進

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