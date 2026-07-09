海昌生技掛牌前報喜！6月營收飆209%、搶進泰國高階醫材市場

海昌生技（7814）將於7月15日掛牌上櫃。伴隨掛牌喜訊，近日傳出捷報，順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可，為拓展東南亞市場再下一城。

海昌生技公告6月合併營收1,475.3萬元，年增209.29%；累計上半年營收4,823.7萬元，年增55.78%。公司表示，隨著核心技術在再生醫學與臨床應用上的滲透率提升，核心產品的出貨量正迎來爆發期，營運動能相當充沛。

除了營收成長，海昌生技拓展東南亞市場也有新進展。公司表示，日前接獲泰國國家食品藥物管理局（TFDA）通知，旗下「海昌膠原再生薄膜」（Horien Extracellular Membrane）、「海昌膠原蛋白骨填料」（Horien Collagen Bone Graft Matrix）及「海昌膠原蛋白基質」（Horien Collagen Matrix）三項核心產品，已全數通過審查，取得泰國最高等級Class 4醫療器材上市銷售許可。

這三項獲批的產品技術，皆專攻組織再生與臨床傷口修復。其中，膠原再生薄膜專為引導骨再生與組織再生設計，適用於牙周缺損癒合及骨骼重建。膠原蛋白骨填料則用於填補牙周與口腔顎面骨缺損，能加速骨骼組織癒合與齒槽骨重建。而膠原蛋白基質專用於局部性淺層傷口、創傷或手術傷口護理，可在常規止血效果不佳時提供輔助止血。

海昌生技指出，泰國是東南亞醫療美容與高端醫療的核心市場。此次成功拿下最高難度的 Class 4 上市銷售許可，不僅是對海昌生技研發實力與優良製造品質的國際級肯定，更能即時轉化為外銷泰國市場的實質訂單，實質挹注未來營收。

海昌生技總經理何信裕表示，近期營收的亮眼表現與泰國高階醫材證照的到手，公司有充分的信心將台灣的再生醫學技術推向更多國際舞台，為股東創造最大價值。