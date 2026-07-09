快訊

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

聽新聞
0:00 / 0:00

海昌生技將上櫃！營收「雙位數、三位數」噴發 與泰國醫材上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

海昌生技（7814）將於本月15日正式掛牌上櫃，公司9日表示，不僅 6 月份營收以年增突破 200% 的傲人姿態大幅成長，更於 7 月 7 日順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可。

海昌生技表示，6 月份合併營收較去年同期大幅度成長 209.29%；今年前六月累計營收亦較去年同期累計成長55.78%，展現穩健增長態勢。公司表示，隨著核心技術在再生醫學與臨床應用上的滲透率提升，核心產品的出貨量正迎來爆發期，營運動能相當充沛。

此外，海昌生技拓展東協市場也取得里程碑式的突破。公司於 7 月 7 日正式接獲通知，旗下核心研發產品「海昌膠原再生薄膜」（Horien Extracellular Membrane）、「海昌膠原蛋白骨填料」（Horien Collagen Bone Graft Matrix）以及「海昌膠原蛋白基質」（Horien Collagen Matrix），已全數通過泰國 FDA 審查，成功取得泰國醫療器材最高等級─Class 4 的上市銷售許可。

海昌生技指出，泰國是東南亞醫療美容與高端醫療的核心市場。此次成功拿下最高難度的 Class 4 上市銷售許可，不僅是對海昌生技研發實力與優良製造品質的國際級肯定，更能即時轉化為外銷泰國市場的實質訂單，實質挹注未來營收。

登陸櫃買市場 蓄勢迎向下一個黃金成長期 海昌生技總經理何信裕表示：「今天是海昌生技發展史上的重要里程碑。上櫃不僅引進了更多資本市場的資源，更提高了公司的國際能見度。結合近期營收的亮眼表現與泰國高階醫材證照的到手，我們有充分的信心將台灣的再生醫學技術推向更多國際舞台，為股東創造最大價值。

生技醫療產業為近年櫃買中心極力扶持的明星產業。海昌生技憑藉高技術屏障的膠原蛋白生醫材料技術，在興櫃期間便已打下紮實根基，如今在掛牌當下同時坐擁「營收爆發」與「海外新市場開拓」兩大引擎，預期上櫃後的蜜月行情與中長期海外布局表現，相當值得市場期待。

泰國 營收 生技

延伸閱讀

精確營收／6月8.97億元、月增15%再創新高 華為、長安汽車放量出貨

除權息也代表行情結束？藥華藥連續上漲兩個月、股價翻倍 今陷入貼息

大成集團「GOMO 固牧寵糧」打造完整寵物營養生態圈　「嚴選GEITUI大雞腿」榮獲第一屆臺灣寵物好食評選肯定

安特羅推動川崎症 AI 輔助診斷系統 完成 QMS 建置並推進法規送件

相關新聞

虎門科技營收／6月7,119萬元 連續四個月創同期新高 工業4.0訂單滿載

虎門科技（6791）9日公告6月營收7,119萬元，較去年同期成長9.28％；上半年累計營收達4.01億元，年增9.66％，單月及累計營收連續4個月同步創歷年同期新高。公司表示，CAE市場需求熱絡，營收將持續穩步成長，下半年工業4.0進入交貨驗收、CPC可望啟動大型企業專案的期待下，營收可望進一步跳升。

世界營收／6月創新高、年增逾33%

晶圓代工廠世界（5347）今日公布6月營收59.77億元，創新高，月成長40.9%，年成長33.6%。

海昌生技掛牌前報喜！6月營收飆209%、搶進泰國高階醫材市場

海昌生技（7814）將於7月15日掛牌上櫃。伴隨掛牌喜訊，近日傳出捷報，順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可，為拓展東南亞市場再下一城。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。