海昌生技將上櫃！營收「雙位數、三位數」噴發 與泰國醫材上市許可

海昌生技（7814）將於本月15日正式掛牌上櫃，公司9日表示，不僅 6 月份營收以年增突破 200% 的傲人姿態大幅成長，更於 7 月 7 日順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可。

海昌生技表示，6 月份合併營收較去年同期大幅度成長 209.29%；今年前六月累計營收亦較去年同期累計成長55.78%，展現穩健增長態勢。公司表示，隨著核心技術在再生醫學與臨床應用上的滲透率提升，核心產品的出貨量正迎來爆發期，營運動能相當充沛。

此外，海昌生技拓展東協市場也取得里程碑式的突破。公司於 7 月 7 日正式接獲通知，旗下核心研發產品「海昌膠原再生薄膜」（Horien Extracellular Membrane）、「海昌膠原蛋白骨填料」（Horien Collagen Bone Graft Matrix）以及「海昌膠原蛋白基質」（Horien Collagen Matrix），已全數通過泰國 FDA 審查，成功取得泰國醫療器材最高等級─Class 4 的上市銷售許可。

海昌生技指出，泰國是東南亞醫療美容與高端醫療的核心市場。此次成功拿下最高難度的 Class 4 上市銷售許可，不僅是對海昌生技研發實力與優良製造品質的國際級肯定，更能即時轉化為外銷泰國市場的實質訂單，實質挹注未來營收。

登陸櫃買市場 蓄勢迎向下一個黃金成長期 海昌生技總經理何信裕表示：「今天是海昌生技發展史上的重要里程碑。上櫃不僅引進了更多資本市場的資源，更提高了公司的國際能見度。結合近期營收的亮眼表現與泰國高階醫材證照的到手，我們有充分的信心將台灣的再生醫學技術推向更多國際舞台，為股東創造最大價值。

生技醫療產業為近年櫃買中心極力扶持的明星產業。海昌生技憑藉高技術屏障的膠原蛋白生醫材料技術，在興櫃期間便已打下紮實根基，如今在掛牌當下同時坐擁「營收爆發」與「海外新市場開拓」兩大引擎，預期上櫃後的蜜月行情與中長期海外布局表現，相當值得市場期待。