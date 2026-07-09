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緯致營收／6月年增37.1% 創單月歷史次高紀錄
緯致（4953）公告自結2026年6月合併營收12.33億元，月增7.3%，年增37.1%，創單月歷史次高紀錄；第2季合併營收為36.23億元，季增6.6%，年增33.1%；2026年上半年累計營收70.2億元，年增30.9%。
緯致營收持續穩健增長，已連續4季單季營收年增達雙位數，第2季單季與上半年累計營收皆創下歷史新高紀錄，金融、高科技、製造及互聯網等核心市場上半年皆呈現正成長，分別為整體營收帶來不同程度的助益。
展望後市，公司自6月1日起正式更名為「緯致科技」，象徵企業由軟體服務邁向科技服務的新階段，並以AI與半導體作為雙軸成長動能，持續布局高附加價值服務。產業方面，在半導體領域，將持續延伸IC設計相關技術服務；在金融、高科技及製造等核心產業，則強化推進AI應用，提升服務價值與市場競爭力，帶動公司長期穩健成長。
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