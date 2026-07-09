緯致營收／6月年增37.1% 創單月歷史次高紀錄

海昌生技（7814）將於7月15日掛牌上櫃。伴隨掛牌喜訊，近日傳出捷報，順利取得泰國國家食品藥物管理局（TFDA）三張最高 Class 4 等級的醫療器材上市銷售許可，為拓展東南亞市場再下一城。

2026-07-09 13:59