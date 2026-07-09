久舜營造營收／工程案源逐步發酵 上半年達衝破12億元、年增約6.5%

久舜營造（5547）公告2026年6月單月合併營收2.35億元，與去年同期約當持平；累計上半年營收達12.15億元，年增6.47%。

久舜營造表示，今年以來既有工程案依施工進度穩定推進，營收認列節奏維持穩健，反映公司在商辦及廠辦、社會住宅及都更危老相關案源的執行能量逐步發酵，推升單月營運穩健成長。

央行日前召開第2季理監事會，政策利率「連九凍」，第七波選擇性信用管制亦維持不變。市場預期，2026年房市仍將延續交易量收斂、價格盤整的格局，民間住宅推案與交易動能短期內難以明顯回升。不過，央行亦多次說明，信用管制措施並不限制都更、危老或其他配合政府政策之重建案件所需資金。

久舜營造認為，在信用管制措施並不涉及都更、危老改建推動下，認為政策性住宅、社會住宅與都更危老工程將持續推進，在當前房市信用環境下，具備相對明確的資金與政策支撐。