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利空出盡飆漲停！外資喊這檔個股「風險報酬超誘人」隱含47%飆升密碼

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

近兩個多月股價表現疲弱的半導體設備廠萬潤（6187），由於受惠高盛證券在最新釋出的個股報告中喊多，並認為CPO的隱憂已大致反應在股價中，因而激勵股價9日強勢表態，早盤即跳空開高上衝漲停，漲停價1,050元重回千金股行列，表現相當亮眼突出。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，在CPO業務方面，雖下調營收預測，因為將設備出貨量減少的因素納入考量，但認為萬潤正致力於提升設備的產能吞吐量，以滿足客戶的需求。

虞成敬指出，雖然提高生產力可能導致設備出貨量減少，但預期單台設備的內含價值將會提升，且目前已看到平均售價（ASP）的上升空間，並預期價格至少有約20%的調漲幅度，反映這些次世代系統更高的複雜度與性能。

虞成敬持續將CPO視為萬潤的下一個核心成長驅動引擎，目前預測萬潤的CPO營收在2027、2028年將分別達到新台幣21億元、102億元，各占總營收的16%、60%，而先前預估值分別為29%、69%。

虞成敬說，萬潤的股價自4月的近期高點以來已下跌了31%，相較之下，台股同期上漲21%，這一波疲勢主要反映了市場的一連串擔憂，包括CPO專案可能延期等。

不過，虞成敬看到萬潤在CoWoS和CPO兩大領域的基本面需求依然穩固，且該公司在CPO設備的產能吞吐量上持續領先同業。

鑑於近期展望有所改善、2027年先進封裝建置計劃加速，以及長期CPO需求具備韌性，虞成敬認為萬潤目前的風險報酬比偏向樂觀，因而重申「買進」評等，目標價雖由1,650元下修至1,550元，但仍隱含47%的上漲空間。

萬潤 千金股 CPO

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