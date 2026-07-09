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信驊遭量化系統列「高風險」花旗高喊：不合理！最新目標價出爐

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

花旗證券發布最新報告指出，因應信驊（5274）除權發放股票股利，同步調整財務預估模型，看好信驊的結構性成長前景，維持「買進」評等，目標價由20,454.55元升至20,455元。

花旗表示，此目標價是基於信驊2028年預估每股稅後盈餘（EPS）的50倍計算，該倍數符合2020年以來的歷史中期均值。花旗認為，50倍的估值能充分反映信驊的獲利表現、產業動態與長期成長趨勢；同時，信驊在供應鏈中展現強大地位，且在毛利率擴張的推升下，盈餘成長動能依然強勁。

事實上，花旗的量化評級系統因信驊過去一年的股價波動影響下，將信驊列為「高風險」，但若考慮到信驊在遠端伺服器管理晶片（BMC）領域的地位與營運前景，此高風險評級其實「並不合理」。

展望未來，花旗也列出四大需留意的主要下行風險：第一、伺服器市場成長力道低於預期；第二、CPU平台的升級轉移速度減緩；第三、同業競爭加劇；第四、產品多元化的進展相對有限。

信驊 花旗

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