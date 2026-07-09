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多重題材加持 創泓科技一字鎖漲停

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

創泓科技（7714）9日受6月營收大幅創新高所激勵，開盤便一價鎖漲停，來到172.5元，距離前高僅有一步之遙。公司表示，AI爆發將同步帶來資安需求，同時推動上游零組件廠商擴廠，就需要購置大量資安設備，因此帶動公司營運成長，

創泓科技6月營收為2.89億元，月增91.7%，年增122.9%，創下歷史新高。上半年累計營收10.3億元，較去年同期成長23.25%，創下同期新高。

創泓科技指出，隨著算力不斷增加，AI應用將百花齊放，進而帶動AI資安需求迎來爆發性成長。公司表示，目前AI資安產品營收已經佔總營收的一成以上，並且下半年仍會維持高成長態勢，成為未來主要成長動能之一。

除了AI應用帶來的終端資安需求外，AI伺服器需求強勁讓許多關鍵零組件大廠加快產能擴充腳步，而在擴廠過程中，就需要購買大量資安設備，因此創泓科技也受惠於記憶體大廠及玻璃大廠擴廠，資安產品出貨量大成長。

除資安產品外，創泓表示近日已完成無人機反制系統整合，是國內少數能夠供應完整解決方案的供應商之一，隨著無人機主要成為戰爭主要手段，公司預期未來將會成為營運成長的一大支柱。

營收 資安

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