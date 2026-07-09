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業績與展望皆佳 弘塑盤中攻上漲停
半導體設備廠弘塑（3131）今年至今業績表現搶眼，後續展望也佳，今日盤中股價攻上漲停價位。
弘塑累計前五月合併營收為26.91億元，年增15.8%。
弘塑董事長張泰山日前表示，訂單增加速度超乎想像，「來得又急又快」，該公司總經理張鴻泰則估算，現階段產能僅可滿足客戶訂單約三分之一，甚至僅四分之一，整體訂單可能到2030年前都不會減少。
弘塑受惠於客戶積極發展先進製程並擴產，產能供不應求。該公司指出，目前包括邏輯製程與記憶體相關設備訂單均大幅增加，今年以邏輯製程訂單增幅較大，明年訂單量又比今年更多。其今年增加二期的產能，接下來還會繼續擴產，因為明、後年客戶需求還是很大，而且是逐年上升。
在外包方面，由於目前與濕製程相關設備外包廠大約已有合作關係，現在弘塑正找尋較具規模的乾式設備廠商洽談合作，並強調重點在於要控制好品質。
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