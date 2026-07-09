快訊

國家當創投！美國與歐洲用資本爭奪科技霸權

川普嗆20比1還擊！伊朗回「你打我就打」 巴林及科威特美軍基地傳遇襲

中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

聽新聞
0:00 / 0:00

業績與展望皆佳 弘塑盤中攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
弘塑董事長張泰山。聯合報系資料庫
弘塑董事長張泰山。聯合報系資料庫

半導體設備廠弘塑（3131）今年至今業績表現搶眼，後續展望也佳，今日盤中股價攻上漲停價位。

弘塑累計前五月合併營收為26.91億元，年增15.8%。

弘塑董事長張泰山日前表示，訂單增加速度超乎想像，「來得又急又快」，該公司總經理張鴻泰則估算，現階段產能僅可滿足客戶訂單約三分之一，甚至僅四分之一，整體訂單可能到2030年前都不會減少。

弘塑受惠於客戶積極發展先進製程並擴產，產能供不應求。該公司指出，目前包括邏輯製程與記憶體相關設備訂單均大幅增加，今年以邏輯製程訂單增幅較大，明年訂單量又比今年更多。其今年增加二期的產能，接下來還會繼續擴產，因為明、後年客戶需求還是很大，而且是逐年上升。

在外包方面，由於目前與濕製程相關設備外包廠大約已有合作關係，現在弘塑正找尋較具規模的乾式設備廠商洽談合作，並強調重點在於要控制好品質。

弘塑 營收 半導體

延伸閱讀

漲價效應與方形晶圓雙題材助攻 合晶盤中攻上漲停

第二季業績創新高 智原旗下雅特力衝漲停

第2季業績呈現雙位數增長 盛群盤中攻上漲停

暉盛接單動能強勁 搶攻AI先進封裝龐大商機

相關新聞

擔心震盪？00406A全新主動防禦機制曝光！搭配00891、009800打造最強台美AI矩陣

中國信託投信分析下半年全球投資趨勢，預測「股優於債」。基金經理人唐祖蔭表示，美國將可能維持利率不變，並指出AI產業實質獲利回報上升，建議投資者應該積極布局科技股和相關ETF。

0056從25抱到現在52.75元！今年前3季配3.216元 懸緝思維：時間證明複利的威力

0056是我決定長期投資的第一檔標的，在2020年3月股災時，股價一度跌至23.38元，整年平均落在28.5元至29.5元，當時配息1.6元時，以當時最高股價29.5元來計算，配息殖利率有5.4%已經很滿意了。

手握800張0056、38歲財富自由！超馬芭樂戳破四大投資誤區：「高點隨便買」套牢2、30年

財經主持人詹璇依在訪問投資達人超馬芭樂時，揭示其持有800張元大高股息（0056），年股息高達380萬元。超馬芭樂警告投資人四大誤區，強調資金控管及選股的重要性，建議資產龐大時配置高股息，資金少時追求增值。

台達電（2308）傳第二波漲價！AI帶動原料漲不停 電源產品漲幅上看20％

台達電傳出啟動第二波漲價，電源產品漲幅介於5%至20%之間，主要因為上游原料如銅、鋁及半導體等成本上揚。市場分析認為，電源供應器漲價是必然趨勢，反映出供應鏈壓力。

0050專情投資到底即可！郭哲榮引述國際研究：至少9成主動型ETF長線績效全輸大盤

分析師郭哲榮指出，長期投資應專注於市值型ETF，如台灣的0050，因其在震盪市場中提供更穩健的回報。研究顯示，超過90%的主動型基金在15年內無法超越市值指數，強調長線專情於0050的策略是投資獲勝之道。

00405A刷掛牌新低價…14萬人揪心！鄉民酸：主動套牢、幫你賠錢、破產

富邦台灣龍耀ETF（00405A）股價驟降至新低8.5元，刷新掛牌記錄，14.2萬名受益人深感擔憂。網友在PTT熱議，諷刺「主動幫你賠」等負評，並指出持股組合重複、高PE股問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。