Q Burger 營收／6月2.23億元、年增15.54% 全日營運店型持續展店

Q Burger饗樂餐飲（7797）9日公布6月合併營收2.23億元，較去年同期成長15.54%；累計1至6月合併營收達12.72億元，年增11.44%。公司表示，6月單月及上半年累計營收雙雙創下歷年同期新高，年增率皆維持雙位數成長，顯示「加速新品推出、多元店型展店及深化會員經濟」三大成長引擎持續發揮效益，帶動營運規模穩健擴大，展現持續創新與穩健經營的成長韌性。

Q Burger表示，6月營收成長主要受惠於檔期限定「世界風味賞－日本站」於6月16日上市，新品推出後獲得市場熱烈回響，不僅帶動門市來客數成長，也提升商品組合與客單價，成為推升單月營收的重要動能。隨著暑假餐飲需求升溫，日本站新品可望持續挹注第3季營收表現。

展店方面，Q Burger於7月1日開出新北市第三間全日營運店型「三重集美店」，持續布局早餐、早午餐、午晚餐等多餐期市場。全日店型可望提升單店營收、坪效及營運效率，進一步強化單店獲利能力，也驗證由早餐品牌邁向「每日餐飲生活入口」的發展策略。

展望後市，Q Burger將持續以「加速新品推出、多元店型展店及深化會員經濟」三大成長引擎驅動營運，透過世界風味賞、品牌聯名、全日店型布局，以及App會員經營、精準數位行銷與異業合作，持續提升營運效率、品牌競爭力與會員價值，兼顧營收成長、展店品質及獲利能力，穩健推動中長期成長策略，朝「最貼近消費者的每日餐飲生活入口」邁進。