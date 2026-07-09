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開展營收／6月2.14億元、年增21.85% 第3季一口氣開四家店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

開展餐飲（7789）9日公布6月自結合併營收2.14億元，較去年同期成長21.85%；累計1至6月合併營收12.04億元，較去年同期增加17.52%。公司表示，6月餐飲市場有端午節假期聚餐需求、運動賽事熱潮與年中慶促銷等影響營收因素，雖在月底出現致災性豪大雨，營收持續交出亮眼成績，海內外營運表現均十分強勁。

開展表示，6月台灣、香港上海等地營收較去年同期均有雙位數成長，且幅度較5月擴大，其中僅有香港新增一家銅鑼灣Dan Ryan’s門店。上海Texas Roadhouse浦東世紀匯店及SALT & STONE台北101店本月雙雙創下歷史月營收新高紀錄，如不考慮匯率因素，上海Texas Roadhouse浦東世紀匯店本月同店營收更較去年同期成長超過6成，顯示當地消費者對品牌與餐飲體驗的高度喜愛，為即將開幕的上海Texas Roadhouse浦西IAPM店增添好采頭，其未來營運表現值得期待。

展望下半年業績表現，除了既有品牌門店預計將延續年初以來的強勁成長，另將有4家海內外新門店可望於第3季陸續加入行列並貢獻增額營收。除前述上海Texas Roadhouse浦西IAPM店，目前籌備中的還有Texas Roadhouse 與 SALT & STONE台北大巨蛋遠東 Garden City 商場門店、開展餐飲與韓國知名燒肉品牌囕盈豚合作的第一家海外門店，將使集團營收更上一層樓。

開展餐飲於6月12日召開股東常會，會中除承認2025年度營業報告書及財務報表外，通過申請股票上櫃及配合上櫃前辦理現金增資公開承銷等相關議案，正式啟動資本市場升級計畫。

營收 香港 上海

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