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昇達科6月營收年增89% 看好上半年獲利優於去年全年

中央社／ 台北8日電

低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技今天公告，6月營收新台幣2.57億元，月減13%、年增89%；雖因客戶改版遞延出貨，但客戶也依交易約定支付訂單調整變動的補償，金額約等同於正常出貨可認列的獲利，上半年獲利仍可望優於去年全年。

昇達科技統計，今年上半年營收19.22億元，較去年同期成長約70%，顯示第2季營收雖受到客戶改版影響而調整出貨進度，但上半年營收依舊保持相當高的營收成長率，凸顯低軌衛星的產業動能依然強勁。

昇達科表示，雖然近期營收受客戶改版變數影響，但產業的需求增長趨勢依然未變，不僅是既有客戶一再緊盯產能擴增進度，幾家新切入、有規模的低軌衛星客戶，也已經展開合作案件設計開發。

昇達科說明，基於客戶端在產能需求面持續擴增，昇達科近年資本支出也持續擴增，去年度為提升產能所投入的資本支出已達8億元，今年上半年又再增加4億元資本支出，預計今年全年度為擴增產能所增加的投資將超過10億元。

昇達科指出，由於低軌衛星通訊屬於新興應用市場，產業生態有別於已高度標準化的半導體或消費型電子產業，相關系統、模組及零組件規格仍會隨著客戶技術演進、系統架構優化及量產需求而持續調整。

昇達科進一步表示，近期的出貨調整均因客戶端臨時變動所致，客戶也依交易約定支付訂單調整變動的補償，補償金額約等同於正常出貨可認列獲利，並在當期以業外收入認列，因此獲利實績與原本財務預期相差無幾，上半年獲利預計會優於去年全年度獲利總額。

昇達科 營收

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