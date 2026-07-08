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鈊象獲利／新台幣貶值、旺季加持 自結6月稅前 EPS 衝上4.89元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲股王鈊象（3293）8日晚間公告自結數，6月稅前淨利13.92億元，稅前EPS達4.89元，較5月的4.55元成長，市場推估應與新台幣貶值、步入產業旺季有關，累計今年上半年稅前EPS達27.58元，獲利表現驚人。

鈊象6月營收21.66億元，月增2%、年增17.2%，連續5個月營收成功站穩20億元大關，單月營收則創歷史次高；累計上半年營收126.78億元，年增15.7%，創同期新高。

鈊象6月營收中，授權遊戲、網路遊戲及商用遊戲分別占76%、22%及2%。展望未來，鈊象董事長李柯柱曾於股東會指出，近期美國市場成長動能強勁，主要原因來自美國玩家付費能力較高，預料該市場將是今年成長最快的區域，隨著合作代理商與平台數量持續增加，營收占比已由今年第1季約10%提升至14%。

針對近期營運概況，鈊象繼去年取得英國市場執照後，近期也取得南非市場執照，而美國也從原先的三大州跨足到其他州，加上東南亞營運動能穩健提升，推升今年整體海外遊戲授權業務強勁成長。

至於歐洲市場方面，鈊象目前已取證國家包含馬爾他、瑞典、希臘、羅馬尼亞、英國、葡萄牙，預料未來將成為繼東南亞、美國後，鈊象未來幾年主要的成長動能。

此外，鈊象去年度毛利率已衝上98%，隨著今年遊戲授權業務比重持續擴張，估計毛利率有機會再提升，且授權業務為純利業務，對公司的獲利表現有正面幫助。

鈊象 營收

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