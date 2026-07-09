千附6月合併營收年增兩倍 拓展版圖
千附實業（8383）6月合併營收6.6億元，月增69%、年增200%，為單月營收歷史次高；推升上半年累計合併營收達24億元、年增55%，創同期新高，營運動能持續增溫。
千附表示，6月營收亮眼主要受惠全球AI、高效能運算（HPC）及先進製程持續推升半導體資本支出，帶動半導體建廠工程需求暢旺，加上子公司千附精密營運穩健成長。
千附表示，近年全球AI應用快速發展，帶動晶圓廠、先進封裝廠及相關供應鏈持續擴產，公司除受惠既有客戶擴大投資外，也陸續取得多家國內高科技大廠合格供應商資格，持續擴大市場版圖，為後續接單奠定穩健基礎。
公司目前於多座晶圓廠設有駐廠服務團隊，可即時提供工程支援與維護；同時擁有製造工廠，可依客戶需求客製化生產高階、高精密管材，並持續導入機械手臂銲接及自動化製程，提升產品品質、生產效率與交期競爭力。
展望後市，千附說，全球AI、高效能運算、先進製程及先進封裝需求仍將持續推動半導體產業資本支出，廠務工程與高階精密製造市場具備長期成長潛力，對全年營運維持審慎樂觀看法。
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