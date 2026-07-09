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旺矽6月合併營收月減3.9% 可成減12%
測試介面廠旺矽（6223）昨（8）日公告6月合併營收為18.33億元，雖月減3.9%，仍是同期最佳，年增65.07%；第2季合併營收52.26億元，為單季新高，季增32.88%，年增58.7%；上半年合併營收91.59億元，年增49.63%，為同期最佳。
旺矽指出，6月營收大幅優於去年同期，主要受惠客戶AI及高效能運算晶片相關測試需求持續強勁，帶動該公司出貨動能提升。
【記者陳昱翔／台北報導】金屬機殼廠可成（2474）昨（8）日公告6月合併營收8.05億元，下探2012年11月以來低點，月減12.3%，年減55.1%。
可成指出，近期AI相關專案已開始進入量產階段，估7月起營收有望逐月改善。
可成上半年營收64.55億元，年減31.5%，衰退主因電子料件供應短缺，影響筆電出貨。
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