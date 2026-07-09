閎康6月營收月增2.6% 環科增1.9%

半導體檢測大廠閎康（3587）昨（8）日公布6月營收5.58億元，連續四個月創單月新高，月增2.6%，年增11%；第2季營收16.44億元，為歷史單季新高，季增15.4%，年增19.7%；上半年營收30.68億元，年增17.47%。

閎康說明，6月業績成長，主要動能來自全球高階AI晶片研發積極投入，以及半導體先進製程技術加速開發，進而帶動對高階材料分析（MA）與故障分析（FA）委外檢測需求走揚。

因應CPO發展帶來的FA需求，閎康指出，已於6月安裝第一套專供高階光電產品的失效定位平台，憑藉多年累積的光電整合檢測資料庫與先進FA設備，能快速定位訊號衰減與耦合失效節點，協助全球客戶大幅減少試錯摸索成本、縮短產品上市時程。

隨著矽光子與CPO進入密集研發驗證階段，閎康強調，憑藉高階MA分析能力與光電耦合FA定位經驗，有望承接更多高客製化、高單價檢測案件，成為支撐中長期營運成長的重要動能。

【記者劉芳妙／台北報導】電源廠環科（2413）昨（8）日公布6月營收3.32億元，為2024年11月以來新高，月增1.9%，年增33.5%，主要來自海事代工業務增長。

環科第2季營收9.69億元，攀上十季來高點，季增16.6%，年增29.7%；上半年營收18億元，年增15.2%。

市場預期，隨營收規模放大，環科上半年每股純益有望逾1元。環科表示，目前仍待IC料況緩解，如果料況不錯，本季營收有望優於上季。環科昨天股價收46.3元，上漲0.65元。