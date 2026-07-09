萬潤6月合併營收月增38% 元太增23%

先進封裝設備廠萬潤（6187）昨（8）日公布6月合併營收10.12億元，創單月新高，月增38.91%，年增87.06%。第2季合併營收23.55億元，季增66.82%，年成長逾五成；上半年營收37.66億元，年增35.97%。

展望後市，法人看好萬潤受惠先進封裝擴產延續、矽光子相關設備相繼出貨，下半年營運將可優於上半年，全年繳出歷年最佳成績單無虞。

【記者籃珮禎／台北報導】元太（8069）昨（8）日公告6月合併營收40.41億元，月增23.2%，年減0.6%；第2季營收102.2億元，季增18.3%，年減3.9%；上半年營收188.5億元，為同期最佳，年增0.9%。

展望後市，法人預估，元太2026年營收可望成長逾兩成，主要動能來自彩色電子紙滲透率提升及多元應用擴展。

其中，電子貨架標籤產品（ESL）在大型客戶持續擴展應用下，今年成長幅度可望逾兩成，主因大客戶沃爾瑪陸續推進海外據點，加上美國前十大零售商亦規劃導入，伴隨歐洲進入汰舊換新周期，整體市場需求仍持續強勁。

此外，元太正全力布局大尺寸彩色戶外廣告看板，擴建寬幅電子紙產線，也將為後續營運增添動能。