群聯6月合併營收連七月攻頂

儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠群聯（8299）昨（8）日公布6月合併營收248.53億元，連續七個月寫新猷，並帶動第2季、上半年業績同步創新高，反映NAND晶片缺貨漲價效益，公司對後市持續樂觀。

群聯上半年合併營收衝破千億元大關、達1,088.55億元，遠超過去年全年營收（726.6億元），年增逾240%，創同期新高。

群聯2024、2025年營收合計約1,316億元，法人看好，群聯營運態勢持續向上，今年前七月營收即可望超越過去兩年總和，相當於「七個月就做完過去24個月才做得到的業績」，透露當下記憶體市場火熱態勢。

群聯結算，6月合併營收248.53億元，月增9%，並較去年同期暴增三倍；第2季合併營收678.88億元，改寫單季新猷，季增66%，年增280%。

群聯執行長潘健成表示，隨著AI基礎建設持續擴充，以及生成式AI逐步由模型訓練走向大規模AI推論（AI Inference）應用，全球對NAND儲存需求維持高度成長，市場供需依舊相當緊俏，尚未看到明顯舒緩跡象。

群聯觀察到，來自雲端服務供應商（CSP）及AI相關客戶的訂單需求依然穩健，部分專案的訂單能見度甚至已延伸至2027年上半年，也再次印證AI時代下，資料量的持續累積正帶動儲存需求長期成長，而高效能、高可靠度的企業級儲存基礎建設，將成為支撐AI生態系發展的重要關鍵。

潘健成說，群聯持續透過技術創新與長期Design-in策略，深化各項高附加價值市場布局，以今年6月為例，Mobile Controller出貨量較去年同期大幅成長47%，即使全球智慧手機市場整體出貨預估下滑，群聯在行動裝置市場市占率仍持續提升。

另外，6月PCIe SSD Boot Drive（開機碟）產品年增率更高達56倍，反映通用伺服器、AI伺服器及AI Networking等市場需求持續強勁。相較之下，以價格競爭為主的通路（Retail）儲存市場已非群聯長期發展重心，未來Retail相關產品營收占比預期將持續降至5%以下。

潘健成強調，受惠於AI基礎建設快速擴張，企業級固態硬碟（SSD）及各項高附加價值AI儲存解決方案的營收貢獻可望繼續提升，成為推動群聯未來成長的重要動能。