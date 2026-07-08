台鎔營收／6月1.68億元、年增75.4% 上半年8.53億元創同期新高

甲級廢棄物處理廠台鎔科技（6947）8日公告6月合併營收1.68億元，月增2.27%，較去年同期大幅增加75.49%。受惠於單月營收表現亮眼，第2季合併營收4.39億元，季增6.45%，年增36.87%；累計上半年合併營收8.53億元，較去年同期成長71.42%，改寫歷史同期新高。

台鎔表示，6月營收展現亮眼佳績，主因台灣半導體供應鏈擴產效益持續發酵，帶動半導體有害事業廢液處理需求維持高檔。加上百分之百持股之子公司翰陽綠能自2025年底正式商轉以來，生活垃圾與一般事業廢棄物處理量能持續滿載，轉廢為能效益顯著，整體發電效率穩定，成功為公司挹注強勁成長動能。

業界分析，隨著AI基礎設施需求快速成長，台灣半導體廠陸續擴產，在先進製程產能持續投產下，半導體所需之特化品溶劑使用量及複雜度雙雙提高，造成半導體相關廢棄物的處理需求量高於目前台灣的處理產能。

台鎔目前擁有結合焚化與蒸餾的處理鏈，月許可量可達焚化處理3,848噸與物理處理2,880噸，並以精準配料與數據化分析確保穩定熱值與處理能力，憑藉長年服務國際半導體與電子大廠的實績，搭配污染防制系統與超過300天的年均運轉天數，在市場上具備競爭優勢。

針對子公司進度，台鎔指出，翰陽綠能自2020年與新竹縣政府簽訂BOO投資案以來，已於2025年12月31日正式商轉，至今已處理超過14萬噸新竹縣十三鄉鎮市之民生垃圾，有效解決過去縣內無焚化爐的狀況。

同時，目前新竹縣內民生垃圾已全數由翰陽綠能處理，並在處理過程中累積發電1.4億度電回供給縣內民眾使用，透過25%以上的再生能源轉換效率發電，著實做到轉廢為能、資源再生的實績。

展望未來，面對台灣城市焚化爐陸續老化、再生能源需求持續增加，以及半導體產業帶動的有害廢棄物處理挑戰，法人分析，台鎔持續深化廢棄物全領域處理能力，隨著下半年綠能再生與各產線產能維持高檔布局，積極推動綠色循環經濟，全年營運表現有望隨之增溫。