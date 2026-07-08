華德動能獲利／自結上半年稅後淨利2.51億元、年增572% EPS 2.08元

華德動能（2237）8日公告6月自結損益，華德動能6月單月營收3.1億元較去年同期成長66.3%，累計營收18.38億元，年增幅度更達142.7%。單月稅後獲利2,974萬元，每股稅後淨利0.25元，前六月累計稅後淨利2.51億元，EPS 2.08元。

上半年2.51億元的稅後淨利相對於去年同期的3,735萬元，成長幅度達572%，EPS 2.08元也較去年同期的0.31元大增。

華德動能主要是受惠台灣電動巴士市場需求強勁，除了今年交車台電可望較去年全年增加超過五成，日本市場更因需求增溫，已供不應求，與合作夥伴住友尋求新的合作夥伴增加產能，明年在日本市場可望展現新的成長動能。

華德動能是台灣電動商用車領導廠商，專注於電動巴士、商用車設計製造及三電系統整合，累積在台灣電動巴士的掛牌數已將近千台，在低碳排電動巴士的產量在東南亞市場，除了中國大陸電動巴士外，是數一數二的領導大廠。在台灣的市占率約25%到30%，預估到今年年底，華德動能在台灣市場的累積掛牌數將突破千台。