國巨6月和第2季營收創高 AI需求強勁助攻

被動元件大廠國巨今天下午公布6月自結合併淨營收新台幣153.59億元、月增加2%，較2025年同期增加38.9%，續創單月新高；第2季自結營收444.56億元、季增16.5%，年增35.7%、創單季新高，累計今年前6月自結營收826.22億元，年增29.35%。

國巨表示，6月主要受惠人工智慧（AI）相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品穩定成長。

展望未來，國巨指出，電子元件產業正因AI需求面臨結構性轉變，持續密切關注相關發展，儘管地緣政治不確定性仍存在，客戶庫存水位目前維持健康，審慎因應經濟環境變化，彈性調整以降低關稅政策及匯率波動影響。

國巨先前指出，接單出貨比（B/B Ratio）達到1.3，接單超過出貨，預期產能稼動率將持續提高，一般品稼動率估上升至超過80%，特殊品上升至超過90%。