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群聯營收／上半年1,088億元、年增逾240%創同期新高 首度突破千億元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND Flash控制晶片廠群聯（8299）8日公布2026年6月份營運結果，單月營收為248.53億元，月增9%、年增300%，刷新歷史單月新高；合計第2季營收來到678.88億元，季增66%、年增280%，改寫歷年單季新猷；累計前6月營收1,088.55億元，年成長超過240%，創歷史同期新高，且為群聯合併營收首度突破千億元。

執行長潘健成表示，隨著AI基礎建設持續擴充，以及生成式AI逐步由模型訓練走向大規模AI推論（AI Inference）應用，全球對NAND儲存的需求仍維持高度成長，市場供需依舊相當緊俏，尚未看到明顯舒緩跡象。

群聯觀察到，來自雲端服務供應商（CSP）及AI相關客戶的訂單需求依然穩健，部分專案的訂單能見度甚至已延伸至2027年上半年，也再次印證AI時代下，資料量的持續累積正帶動儲存需求長期成長，而高效能、高可靠度的企業級儲存基礎建設，將成為支撐AI生態系發展的重要關鍵。

潘健成進一步說，另一方面，群聯持續透過技術創新與長期Design-in策略深化各項高附加價值市場布局，以今年6月份來說，Mobile Controller出貨量較去年同期大幅成長47%，即使全球智慧型手機市場整體出貨預估仍呈現下滑，群聯在行動裝置市場的市占率仍持續提升。

潘健成強調，受惠於AI基礎建設快速擴張，企業級SSD及各項高附加價值AI儲存解決方案的營收貢獻可望繼續提升，也將成為推動群聯未來成長的重要動能。

群聯 營收

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