快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

富強鑫營收／6月4.02億元、年增22.7％ 上半年22.5億元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

富強鑫（6603）8日公告6 月合併營收為4.02億元，月增1％、年增22.71％，主要受惠於全球AI基礎建設與ICT產業升級，加上海外布局有成，帶動客戶拉貨力道增溫，累計今年前六月合併營收達22.55億元，則較去年同期持平。

富強鑫表示，受惠於全球ICT、AI基礎建設、半導體及運動產業等終端市場需求持續擴增，尤其是來自越南ICT、基礎建設等產業出貨增加，以及部分客戶配合建廠及產線建置而遞延之設備提貨與驗收時程，於6月陸續完成認列，不僅創造富強鑫6月營收穩健成長，也堆疊上半年營收達22.55億元的水準。

而全球供應鏈在「中國+1」趨勢下加速移轉，東南亞已成品牌商擴產基地，其中越南憑藉 FTA 與出口成本優勢，吸引大量 ICT 與 AI 基建投資湧入，帶動整體資本支出增溫。然而，隨全球企業進駐，當地亦面臨高階人才不足、生產力待補強的升級瓶頸，加上國際綠色法遵日益嚴格，自動化與節能轉型已成當務之急。

因應全球製造業升級趨勢，富強鑫多年來積極布局高階成型技術、智慧製造系統及節能低碳設備等關鍵技術，透過自主研發的「智慧型外曲肘射出成型機」、「全電式射出成型設備」及「iMF4.0 智慧製造工廠系統」，整合設備控制、製程數據分析與智慧化管理能力，協助客戶在高階技術人才不足的環境下，實現製程高度自動化與穩定化生產，大幅提升設備運轉效率（OEE），並有效降低能源消耗與碳排放，以符合國際法遵要求，同時堆疊富強鑫整體訂單量體持續增加。

展望2026 年下半年，富強鑫維持審慎樂觀。隨著全球各產業客戶對綠色減碳製程、汽車輕量化及微發泡新材料的拉貨動能陸續到位，配合目前接單動能已在洽談明年第1季訂單，下半年整體出貨排程將更為緊湊。

富強鑫將持續延攬人才、產能配置彈性調度、並加大研發力道以深化智慧製造與綠色塑膠射出成型技術。以高值化與差異化策略優化產品組合與接單品質，提升營運韌性與長期獲利能力，持續朝全球智慧成型與綠色製造解決方案領導品牌目標穩步邁進。隨著高附加價值機型出貨比重拉升，不僅能有效優化公司產品組合，更有望進一步提升毛利率表現，為下半年及明年的獲利動能奠定堅實基礎。

營收

延伸閱讀

十銓6月營收30.18億元 歷年同期及上半年營收同創新高

閎康營收／6月5.58億元、月增2.56% 連四月續創新高

雷笛克6月營收寫近18個月新高 車用透鏡Q2銷售締新猷、占比破五成

相關新聞

群聯營收／上半年1,088億元、年增逾240%創同期新高 首度突破千億元

NAND Flash控制晶片廠群聯（8299）8日公布2026年6月份營運結果，單月營收為248.53億元，月增9%、年增300%，刷新歷史單月新高；合計第2季營收來到678.88億元，季增66%、年增280%，改寫歷年單季新猷；累計前6月營收1,088.55億元，年成長超過240%，創歷史同期新高，且為群聯合併營收首度突破千億元。

富強鑫營收／6月4.02億元、年增22.7％ 上半年22.5億元

富強鑫（6603）8日公告6 月合併營收為4.02億元，月增1％、年增22.71％，主要受惠於全球AI基礎建設與ICT產業升級，加上海外布局有成，帶動客戶拉貨力道增溫，累計今年前六月合併營收達22.55億元，則較去年同期持平。

竑騰營收／6月2.46億元、月增1.5% 先進封裝散熱商機發酵

台系半導體設備廠近期營收陸續報喜，竑騰（7751）8日也交出亮眼成績。公司6月營收2.46億元，月增1.5%、年增67.2%；第2季營收7.31億元，季增18.2%、年增63.4%；累計上半年營收13.5億元，年增67.7%，延續今年以來的高成長動能。

萬潤營收／6月衝破10億元、第2季季增近67% 先進封裝設備交機加速

半導體設備廠萬潤（6187）8日公布6月營收，單月合併營收正式突破10億元大關，達10.12億元，月增38.91%，更較去年同期大增87.06%；累計上半年營收37.66億元，年增35.97%。第2季合併營收23.55億元，較第1季14.11億元大增66.82%，並較去年同期成長逾五成。

創泓科技營收／6月2.88億元、年增122% 創歷史新高

資安解決方案供應商創泓科技（7714）8日公布6月營收為2.88億元，月增91.7%，年增122.9%，創下歷史新高。上半年累計營收10.3億元，較去年同期成長23.25%，創下同期新高。公司表示，6月營收創新高主要是受到AI資安需求，以及大廠擴廠需求所推升。

閎康營收／6月5.58億元連四月創高 第2季16.4億元、季增15.4%

半導體檢測大廠閎康（3587）公布6月營收5.58億元，月增2.56%、年增11.01%，單月營收連續四個月改寫歷史新高；第2季營收達16.44億元，同步創下單季新高，季增15.4%，年增19.7%；累計上半年營收30.68億元，年增17.47%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。