富強鑫營收／6月4.02億元、年增22.7％ 上半年22.5億元

富強鑫（6603）8日公告6 月合併營收為4.02億元，月增1％、年增22.71％，主要受惠於全球AI基礎建設與ICT產業升級，加上海外布局有成，帶動客戶拉貨力道增溫，累計今年前六月合併營收達22.55億元，則較去年同期持平。

富強鑫表示，受惠於全球ICT、AI基礎建設、半導體及運動產業等終端市場需求持續擴增，尤其是來自越南ICT、基礎建設等產業出貨增加，以及部分客戶配合建廠及產線建置而遞延之設備提貨與驗收時程，於6月陸續完成認列，不僅創造富強鑫6月營收穩健成長，也堆疊上半年營收達22.55億元的水準。

而全球供應鏈在「中國+1」趨勢下加速移轉，東南亞已成品牌商擴產基地，其中越南憑藉 FTA 與出口成本優勢，吸引大量 ICT 與 AI 基建投資湧入，帶動整體資本支出增溫。然而，隨全球企業進駐，當地亦面臨高階人才不足、生產力待補強的升級瓶頸，加上國際綠色法遵日益嚴格，自動化與節能轉型已成當務之急。

因應全球製造業升級趨勢，富強鑫多年來積極布局高階成型技術、智慧製造系統及節能低碳設備等關鍵技術，透過自主研發的「智慧型外曲肘射出成型機」、「全電式射出成型設備」及「iMF4.0 智慧製造工廠系統」，整合設備控制、製程數據分析與智慧化管理能力，協助客戶在高階技術人才不足的環境下，實現製程高度自動化與穩定化生產，大幅提升設備運轉效率（OEE），並有效降低能源消耗與碳排放，以符合國際法遵要求，同時堆疊富強鑫整體訂單量體持續增加。

展望2026 年下半年，富強鑫維持審慎樂觀。隨著全球各產業客戶對綠色減碳製程、汽車輕量化及微發泡新材料的拉貨動能陸續到位，配合目前接單動能已在洽談明年第1季訂單，下半年整體出貨排程將更為緊湊。

富強鑫將持續延攬人才、產能配置彈性調度、並加大研發力道以深化智慧製造與綠色塑膠射出成型技術。以高值化與差異化策略優化產品組合與接單品質，提升營運韌性與長期獲利能力，持續朝全球智慧成型與綠色製造解決方案領導品牌目標穩步邁進。隨著高附加價值機型出貨比重拉升，不僅能有效優化公司產品組合，更有望進一步提升毛利率表現，為下半年及明年的獲利動能奠定堅實基礎。