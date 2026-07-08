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鈺祥6月營收再創新高 下半年濾網訂單持續爆發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺祥董事長暨總經理莊士杰。圖／鈺祥提供
鈺祥董事長暨總經理莊士杰。圖／鈺祥提供

全球先進製程微汙污染防治（AMC）濾網大廠鈺祥（7909），今（8）日公布2026年6月份合併營2.47億元，續創單月新高，主要受惠於全球半導體大客戶產能持續開出，帶動化學濾網出貨呈現逐月成長的態勢。公司預期下半年的每月經營狀況可期節節升高。

鈺祥續6月營收月增3.71%，年增101.60%；今年前六月合併營收為11.63億元，比去年同期成長53.15%。

鈺祥經營團隊指出，由於晶圓代工龍頭客戶持續建置先進製程新廠區，在「濾網摩爾定律」發酵下，製程節點微縮對空氣潔淨度的要求持續上升。伴隨新建廠區陸續進入裝機與預量產階段，不僅帶動前期所需的高階一次性濾網出貨暢旺，隨著客戶為達成永續減碳目標，預期將於新廠建置完成一年內陸續導入再生型化學濾網；兩大產品線依序銜接、相輔相成，成為推升營收與獲利成長的關鍵引擎。

展望下半年，鈺祥經營層對營運抱持高度樂觀，預期營收成長動能將更趨強勁。除了新建先進製程晶圓廠的穩健拉貨外，隨著大客戶先進封裝產能擴充，對微汙染防治的要求也逐步向先進製程標準靠攏，進一步催化濾網升級與替換需求。

未來，隨著「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」模式的訂單於下半年起加速轉換為實質營收，高毛利的再生濾網單月貢獻可望持續攀升。鈺祥憑藉在 5奈米以下先進製程濾網超過80%的市佔率優勢，穩居「最純粹的先進製程潔淨方案供應商」領先地位，在營收規模擴大的同時，亦將締造強勁的獲利表現並創造長遠的股東價值。

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