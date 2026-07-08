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竑騰營收／6月2.46億元、月增1.5% 先進封裝散熱商機發酵

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

台系半導體設備廠近期營收陸續報喜，竑騰（7751）8日也交出亮眼成績。公司6月營收2.46億元，月增1.5%、年增67.2%；第2季營收7.31億元，季增18.2%、年增63.4%；累計上半年營收13.5億元，年增67.7%，延續今年以來的高成長動能。

設備業營收常會受到客戶驗收時程影響，單月數字難免有高有低，但竑騰今年上半年表現並不是靠單一月份撐起來。從第1季到第2季，營收還能繼續往上墊高，顯示AI晶片帶動的封裝後段設備需求，已經逐步反映在出貨與驗收上。

竑騰這波成長，主要搭上AI晶片散熱與封裝後段製程升級。隨輝達（NVIDIA）新世代Rubin系列平台導入全新散熱設計，竑騰切入相關散熱貼合製程設備供應鏈，訂單能見度已延伸至明年，今年業績也具備挑戰倍增的想像空間。隨AI晶片功率愈拉愈高、封裝尺寸愈做愈大，散熱片、Stiffener結構與貼合製程已不再只是後段配角，而是影響良率、散熱效率與產品穩定度的關鍵環節。

這也讓竑騰與萬潤（6187）近期營收表現互相呼應。萬潤強在先進封裝整線、自動化與CoWoS相關設備交機，竑騰則更聚焦散熱貼合、微膠量控制與高階AI晶片封裝後段製程。換句話說，AI晶片需求推升的不只是晶圓代工與先進封裝產能，後段設備規格也被一起拉高，讓台系設備廠在這波供應鏈升級中各自找到位置。

展望下半年，半導體設備股的主軸仍圍繞AI晶片越做越大、功耗越拉越高，進一步帶動先進封裝、散熱貼合、AOI檢測與自動化設備升級。竑騰6月營收年增逾六成，第2季也維持雙位數季增，代表這波AI設備需求並不只集中在晶圓廠前段投資，封裝後段設備廠同樣開始吃到甜頭，也讓市場對下半年出貨與驗收動能維持期待。

晶片 營收

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