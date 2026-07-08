萬潤營收／6月衝破10億元、第2季季增近67% 先進封裝設備交機加速

半導體設備廠萬潤（6187）8日公布6月營收，單月合併營收正式突破10億元大關，達10.12億元，月增38.91%，更較去年同期大增87.06%；累計上半年營收37.66億元，年增35.97%。第2季合併營收23.55億元，較第1季14.11億元大增66.82%，並較去年同期成長逾五成。

從4月6.13億元、5月7.29億元，到6月一口氣站上10億元，萬潤第2季營收曲線愈拉愈陡，也讓這一季成為半導體設備族群裡相當有感的一季。這不只是單月出貨認列好看，而是客戶擴產、設備交機與AI先進封裝需求在第2季一起發酵，帶動營收層級明顯墊高。

這波成長背後，仍離不開AI晶片把先進封裝產能一路往上推。萬潤為台系先進封裝設備供應鏈指標廠之一，產品涵蓋點膠、貼合、自動化、散熱與相關製程設備；法人指出，萬潤半導體封測設備占營收比重達八至九成，在CoWoS設備供應鏈具高市占率，並已延伸布局SoIC、CoPoS等先進封裝技術。

國際半導體產業協會SEMI先前指出，今年第1季全球半導體設備銷售額達365.5億美元，年增14%，改寫單季新高；SEMI總裁暨執行長Ajit Manocha表示，強勁開局反映產業持續投資支撐AI驅動的半導體成長，尤其先進製造與先進封裝動能延續。

設備大廠應用材料總裁暨執行長Gary Dickerson日前表示，AI正在改變每一個產業，並創造前所未有的先進半導體需求；應材擴大新加坡製造布局，目的就是提升半導體製造設備供應能力，協助晶片製造商更快把次世代晶片推向市場。這也說明AI投資已不只停留在晶片設計與晶圓代工，設備端同樣成為全球供應鏈搶產能的核心環節。