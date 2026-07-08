創泓科技營收／6月2.88億元、年增122% 創歷史新高

資安解決方案供應商創泓科技（7714）8日公布6月營收為2.88億元，月增91.7%，年增122.9%，創下歷史新高。上半年累計營收10.3億元，較去年同期成長23.25%，創下同期新高。公司表示，6月營收創新高主要是受到AI資安需求，以及大廠擴廠需求所推升。

創泓科技指出，在AI大浪潮下，隨著AI應用如雨後春筍般冒出，針對AI的資安需求也迎來爆發性成長，目前AI資安產品營收已經占創泓總營收的一成以上，同時公司表示，下半年仍會維持高成長態勢，成為未來主要成長動能之一。

同時，AI伺服器需求強勁也讓許多關鍵零組件大廠加快產能擴充腳步，而在擴廠過程中，就需要購買大量資安設備，因此創泓科技也受惠於記憶體大廠及玻璃大廠擴廠，資安產品出貨量大增。

針對下半年，創泓表示近日已完成無人機反制系統整合，是國內少數能夠供應完整解決方案的供應商之一，隨著無人機主要成為戰爭主要手段，公司預期未來將會成為營運成長的一大支柱。