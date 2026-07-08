閎康營收／6月5.58億元連四月創高 第2季16.4億元、季增15.4%

半導體檢測大廠閎康（3587）公布6月營收5.58億元，月增2.56%、年增11.01%，單月營收連續四個月改寫歷史新高；第2季營收達16.44億元，同步創下單季新高，季增15.4%，年增19.7%；累計上半年營收30.68億元，年增17.47%。

閎康指出，主要成長動能來自全球高階AI晶片研發投入積極，加上半導體先進製程技術加速開發，帶動高階材料分析（MA）與故障分析（FA）委外檢測需求提升。隨著AI晶片設計複雜度提高，從材料結構、製程缺陷到訊號異常定位，第三方檢測服務在研發驗證階段的重要性也同步上升。

除先進製程外，閎康也把成長焦點放在矽光子與CPO（共同封裝光學）。NVIDIA先前於台北GTC大會表示，與台積電（2330）共同開發的Spectrum-X CPO交換器已開始向特定合作夥伴出貨，並預計下半年擴大量產能力，象徵AI基礎建設正從單純算力競賽，進一步走向高速傳輸與光電整合。相較傳統可插拔光收發模組，CPO雖具備電源效率優勢，但異質封裝介面複雜度也明顯提高。

在這樣的技術轉折下，矽光子與CPO開發過程中可能出現的新型態缺陷，正推升光電介面材料分析與高速訊號故障排除需求。閎康表示，公司已在矽光子供應鏈卡位，測試與分析服務滲透率已超過50%，服務範圍涵蓋PIC設計、晶圓代工、雷射光源到光學模組等環節。

由於矽光子與光電整合晶片製程精密，特別是雷射光源元件涉及多元素摻雜控制與磊晶工程，對分析解析度要求更高。閎康已建置高靈敏度二次離子質譜儀（SIMS），可用於觀測材料界面、微量雜質分布與摻雜濃度分布，協助客戶確認光電轉換效率與製程穩定度。

在故障分析方面，CPO異質整合封裝架構也讓缺陷定位難度升高。閎康今年6月已安裝第一套專供高階光電產品的失效定位平台，鎖定光電整合產品在研發、量產與可靠度測試後可能出現的性能衰減問題，協助客戶加快找出訊號衰減與耦合失效節點。

展望後市，隨矽光子與CPO進入密集研發驗證階段，閎康除受惠AI晶片與先進製程檢測需求，也可望承接更多高客製化、高單價的MA與FA案件。從6月及第2季營收連創新高來看，檢測需求已不只是短線拉貨，而是隨AI晶片、高速傳輸與光電整合技術升級，成為支撐中長期營運的重要來源。