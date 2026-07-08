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精確營收／6月8.97億元、月增15%再創新高 華為、長安汽車放量出貨

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

精確實業（3162）公布2025年6月合併營收達新台幣8.97億元，較5月7.78億元成長15%，再度改寫單月歷史新高。累計2025年上半年合併營收43.3億元，較去年同期成長16%。在新能源車電池盒持續放量及AI液冷散熱產品開始貢獻下，營運維持穩健成長趨勢。

公司表示，6月營收創新高，主要受惠於新能源車電池盒業務持續成長，其中華為汽車及長安汽車新車平台出貨明顯增加，帶動湖北、廣州及嘉興三大生產基地產能持續提升。同時，AI液冷散熱產品開始穩定出貨，進一步挹注整體營收，使6月營收較5月增加1.18億元、成長15%，再度刷新公司單月營收紀錄。

在新能源車領域方面，精確持續擴大客戶版圖，除既有客戶持續放量外，華為汽車相關產品自第2季開始出貨，隨著汽車產業進入下半年銷售旺季及中國大陸汽車出口數量大幅上升，預期後續出貨仍具提升空間。

除新能源車業務持續成長外，公司積極布局AI基礎建設市場，目前不鏽鋼分歧管（Manifold）產品已恢復穩定出貨，並逐步貢獻營收；隨著Vera Rubin即將成為市場主流，相關AI散熱產品需提前交貨下，下半年液冷散熱市場持續擴大，公司預期AI液冷產品營收占比將逐步提升，成為未來重要成長動能。

在新事業布局方面，公司日前與盟立自動化（2464）共同投資成立機器人公司，整合雙方於精密製造、自動化設備及系統整合等核心技術，積極布局智慧製造及人形機器人市場。此外，公司亦持續拓展半導體設備及相關零組件業務，配合既有精密製造能力及客戶基礎，開拓新的成長契機。

展望第3季，精確表示，公司已逐步建立新能源車電池盒、AI液冷散熱、智慧機器人及半導體設備四大成長引擎，未來將持續深化全球產能布局、技術研發及產品多元化策略，把握新能源車滲透率提升及AI基礎建設快速成長所帶來的市場機會，持續提升營運規模與獲利能力，為股東創造長期價值。

營收

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