磐儀營收／第2季7.13億元、年增48.8% 創下單季歷史新高

工業電腦（IPC）廠今年營運強勁，8日磐儀（3594）公布今年第2季營收為7.13億元，季增38.44%、年增48.89%，創下單季歷史新高紀錄，展望後市，磐儀預期今年營運將呈現逐季成長，全年營運將優於去年。

磐儀今年6月營收2.64億元，月增1.3%、年增43.9%，為單季歷史次高紀錄；累計磐儀今年上半年營收達12.3億元，年增41.2%，為歷史新高紀錄。

展望後市，磐儀董事長李明先前表示，今年營運將呈現逐季成長，全年營運將優於去年，營收將有雙位數增長。

此外，李明看好實體AI、邊緣AI發展，將為IPC產業帶來一波新需求，磐儀鎖定工廠自動化、智慧醫療、智慧交通與倉儲物流，預計今年第4季或明年第1季，相關業務可望迎來爆發點。

不過，李明指出，記憶體及CPU等關鍵零組件價格飆漲的趨勢，阻礙終端客戶採購動能，磐儀的產品售價也有所調整，目前市場已進入「強迫接受高價」的適應高原期。

惟磐儀因有聯發科（2454）、緯創（3231）及樺漢（6414）等策略股東助陣，對零組件的動態調整相對有利，目前庫存水位也足以因應訂單需求。