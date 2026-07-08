譜瑞營收／6月16.7億元、年增12% 第2季42.4億元、季增6.45%

高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY（4966）8日公布6月營收，單月合併營收16.72億元，月增27.9%、年增12.23%；第2季合併營收42.49億元，較首季39.91億元成長6.45%，也較去年同期41.01億元增加3.59%；累計上半年合併營收82.40億元，較去年同期82.54億元微減0.17%。

譜瑞-KY先前於法說會預估，第2季營收落在1.27億至1.41億美元之間，實際表現符合公司原先預期。公司先前並指出，第2季主要動能來自tTED晶片放量、高速傳輸產品延續成長，以及車用等非PC應用出貨增加；不過，PC與筆電需求仍受到記憶體價格上漲影響，終端拉貨力道能否明顯轉強，仍是後續觀察重點。

譜瑞-KY預計將在7月下旬召開法說會，市場焦點將放在本季營收指引、毛利率能否回升、OSAT成本壓力是否緩解，以及AI資料中心Retimer、USB4、車用高速傳輸產品出貨進度。隨AI PC、高階筆電平台更新，以及USB、PCIe、DisplayPort等高速介面規格升級需求延續，下半年產品組合能否進一步改善，將成為公司營運能否延續回升的關鍵。

譜瑞-KY主要產品涵蓋高速傳輸、顯示介面與影像相關晶片，過去營運與筆電、顯示器、平板及高速傳輸規格升級連動密切。從這次6月營收來看，單月年增逾一成並推升第2季重返成長，已為下半年營運開出較具支撐的起點。