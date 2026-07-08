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漲價效應與方形晶圓雙題材助攻 合晶盤中攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓合晶（6182）近期有可能漲價效應助攻，與方形晶圓題材，股價積極表態，今日盤中攻上漲停。

合晶今年前五月合併營收為42.35億元，年增7.9％。該公司強調，除了深化既有矽晶圓產品外，也將聚焦先進封裝與光傳輸等高成長應用領域，並與全球龍頭晶圓代工客戶合作。其方形晶圓已完成送樣，客戶驗證進度順利，且參與結構補償裸晶粒專案開發，擴大先進封裝產品組合。

合晶提到，該集團投入近十年的SOI技術，除了既有功率與微機電應用已穩定出貨外，在矽光子應用也已完成客戶導入。在碳化矽材料領域，由功率應用延伸至先進封裝散熱領域。

另外，在產能方面，合晶推進二林、鄭州及竹南三地的建廠計畫。其中，二林廠聚焦先進製程用矽晶圓需求，產品自第2季起陸續送樣後，產能預計將於明年中擴充至每月10萬片；鄭州二期廠於6月底完成通線後，將強化外延片一體化及CIS等重點產品布局，於第2季起送樣，預計明年中擴至月產能7.5萬片。

同時，合晶寬能為該集團在氮化鎵領域的成長引擎，竹南廠已於去年底啟動營運，產品於今年第2季起已陸續送樣。

矽晶圓 合晶

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