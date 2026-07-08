第二季業績創新高 智原旗下雅特力衝漲停

智原旗下微控制器（MCU）廠雅特力（6907）6月與第2季業績雙創歷史新高，上半年營收更是已接近去年全年業績表現，展現強勁的成長動能，帶動其今日盤中股價衝上漲停價位。

目前雅特力以32位元MCU為業務主力，6月合併營收為3.7億元，連四個月刷新紀錄，月增20％，較去年同期成長達114％。該公司第2季合併營收為9.6億元，季增幅度為47％，年增102％，連兩季攀上新高峰，帶動上半年累計合併營收達16.2億元，年增90％，不但是歷年同期新高，也已接近去年全年營收16.66億元的規模。

雅特力表示，受惠於客戶需求穩健回升、重點應用項目持續推進，以及主要產品線出貨動能增強的三大引擎驅動，該公司第2季營收呈現月月高走勢，並創下單季歷史新高紀錄。且上半年累計營收已達成與去年全年相近的營收規模，充分展現其在產品競爭力、客戶基礎深化與供應鏈管理上的實力。

展望後續營運，雅特力對於下半年市場需求及中長期發展維持樂觀態度，強調目前下半年訂單需求相對明確，能見度正逐步向年底延伸。面對全球供應鏈環境仍存在不確定性，該公司將持續強化供應鏈韌性與產能規畫，擴大關鍵產品產出能力，降低供應鏈波動對客戶交付的影響。

同時，雅特力也提到，將持續聚焦四大戰略方向，包括產品技術升級、供應鏈穩定、客戶服務與全球市場拓展，積極把握各項市場機會。