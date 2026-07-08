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上詮外資由賣轉買 反彈力道強勁
光通訊廠上詮今（8）日複製昨日走勢，一開盤股價便一飛衝天，僅僅十分鐘左右，股價便已漲停鎖死，隨後雖因大盤氣氛不佳而回檔，卻仍是維持強勢表現，暫報 633元，上漲 46元，漲幅 7.84%。在昨日高盛報告加持下，外資也由賣超轉為買超。
高盛指出，上詮 2025 至 2030 年間的營收複合年增率預估為 81% ，主要受惠於公司從傳統電信領域擴展至 AI 資料中心 (AIDC) 的光通訊網路、CPO 交換器出貨量攀升，以及產品線持續向高階轉型，而毛利率也將因產品組合改變而有所改善。
而在需求持續攀升下，產能將會是影響成長速度的一大重要因素，因此上詮今年也將持續進行籌資，支持其產能擴充，帶動營運成長 。
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