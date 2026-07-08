雷笛克盤中飆漲停 6月營收與車用出貨報喜

LED透鏡廠雷笛克光學（5230）昨（7）日公告6月營收亮眼，8日開盤以20.25元開出後，隨即走高，盤中直奔漲停價21.35元，上漲1.90元或9.77%。

雷笛克6月合併營收1.23億元，月增6.2％、年增19.6％，改寫近18個月新高。受惠智慧車燈升級需求，第2季車用銷售創下單季歷史新高，年增21％，營收占比首度突破五成大關、達到52％，助攻單季合併營收衝上3.53億元，寫下近11年同期次高，整體營運走出谷底。

展望後市，隨車用新案與Tier 1客戶備貨需求延續，加上搭配AI伺服器精密結構件新產品出貨，下半年營運動能無虞。法人看好雷笛克在自動化效益顯現與產品組合優化下，整體營運有望重回逐季向上軌道。