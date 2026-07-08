快訊

巴威颱風襲台周五放颱風假？蔣萬安：前一晚8時宣布、放整天為原則

MLB／大谷翔平首打席開轟連兩天炸裂 生涯300轟達成

汪小菲出手了！除下令馬筱梅「封口」 連與大S兒女互動都受限

聽新聞
0:00 / 0:00

雷笛克盤中飆漲停 6月營收與車用出貨報喜

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

LED透鏡廠雷笛克光學（5230）昨（7）日公告6月營收亮眼，8日開盤以20.25元開出後，隨即走高，盤中直奔漲停價21.35元，上漲1.90元或9.77%。

雷笛克6月合併營收1.23億元，月增6.2％、年增19.6％，改寫近18個月新高。受惠智慧車燈升級需求，第2季車用銷售創下單季歷史新高，年增21％，營收占比首度突破五成大關、達到52％，助攻單季合併營收衝上3.53億元，寫下近11年同期次高，整體營運走出谷底。

展望後市，隨車用新案與Tier 1客戶備貨需求延續，加上搭配AI伺服器精密結構件新產品出貨，下半年營運動能無虞。法人看好雷笛克在自動化效益顯現與產品組合優化下，整體營運有望重回逐季向上軌道。

營收 雷笛克

延伸閱讀

雷笛克6月營收寫近18個月新高 車用透鏡Q2銷售締新猷、占比破五成

儒鴻6月營收亮眼點火 股價大漲逾4%、填息率衝六成

廣達月季營收雙雙創新高 法人：Vera Rubin 出貨有望帶動全年業績攻頂

川湖坐上台股股后寶座！AI伺服器滑軌需求爆發 推升營運再創高

相關新聞

雷笛克盤中飆漲停 6月營收與車用出貨報喜

LED透鏡廠雷笛克光學（5230）昨（7）日公告6月營收亮眼，8日開盤以20.25元開出後，隨即走高，盤中直奔漲停價21.35元，上漲1.90元或9.77%。

威剛公開收購 琉園亮燈漲停

威剛（3260）董事會決議以每股現金24元，公開收購琉園（9949）普通股，預計收購數量為10,000仟股至25,000仟股，占琉園已發行股份總數22.29%～55.73%。公開收購期間為年7月8日至27日止，若參與應賣數量達最低收購數量，本次公開收購條件即為成就。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。